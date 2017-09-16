В Госдуме считают, что США сподвигли Иран на создание сверхмощной бомбы



Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление иранских военных о создании собственного 10-тонного снаряда, которому дали название «отец всех бомб».

«Если такой боеприпас действительно создан, то это в очередной раз подтверждает, что маховик гонки вооружения раскручивают США и их союзники. Именно они провоцируют наращивание военного потенциала теми странами, которые ощущают угрозу со стороны Америки. Сюда можно отнести и КНДР, и в данном случае Иран. Мы не поддерживаем наращивание военного потенциала кем бы то ни было, но вместе с тем осуждаем провокационные действия США и их союзников», — сказал он.





Ранее командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает 10-тонным снарядом собственного производства , который по мощности способен превзойти американскую неядерную бомбу GBU-43.

В апреле американские войска впервые применили в афганской провинции Нангархар сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую также называют «матерью всех бомб». Целью военных были тоннели «Исламского государства»*.



* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.