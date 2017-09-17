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Курт Волкер оценил российский план по миротворцам в Донбассе
Спецпредставитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию Курт Волкер считает, что предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «больше разделит Украину», но может стать «существенным шагом вперед» и основой для реализации минских соглашений. «Это означает достижение суверенитета и территориальной целостности Украины на восточной границе страны. Но также это означает, что Россия должна быть уверена в реализации политической части минских соглашений», — заявил он на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.
По словам господина Волкера, международные силы безопасности могут заменить армию в «вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы».
Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе. Госпожа Меркель в целом одобрила российскую идею, однако заметила, что она нуждается в доработке.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Миротворцы ждут команды».
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