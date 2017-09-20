Лавров ответил на несогласие Киева с проектом о миротворцах в Донбассе

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "абстрактным" несогласие Украины по предложенному Москвой проекту резолюции о миротворцах в Донбассе.



"Высказывается, в том числе, украинскими партнерами по понятным причинам абстрактное несогласие, заявляется, что сразу нужно вводить от 40 до 60 вооруженных солдат, которые, наверное, в его представлении должны просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать Минские соглашения", — сказал Лавров в ООН по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллеросоном.