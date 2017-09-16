Меркель назвала интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель находит интересным предложение российского президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, однако не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Reuters

«Я нахожу предложение президента России о привлечении сил ООН к защите наблюдателей ОБСЕ интересным. Несколько дней назад я говорила с Путиным о том, что эти силы должны иметь доступ ко всем позициям, на которых размещены представители ОБСЕ», — указала она.

Тем не менее, этого пока недостаточно для отмены антироссийских санкций. «Мы должны достичь значительного прогресса в деле установления перемирия, которого мы пока не наблюдаем», — сказала Меркель.