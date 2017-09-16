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Меркель назвала интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Меркель оценила предложение Путина о миротворцах в Донбассе
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель находит интересным предложение российского президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, однако не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Reuters.
«Я нахожу предложение президента России о привлечении сил ООН к защите наблюдателей ОБСЕ интересным. Несколько дней назад я говорила с Путиным о том, что эти силы должны иметь доступ ко всем позициям, на которых размещены представители ОБСЕ», — указала она.
Тем не менее, этого пока недостаточно для отмены антироссийских санкций. «Мы должны достичь значительного прогресса в деле установления перемирия, которого мы пока не наблюдаем», — сказала Меркель.
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Reuters
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