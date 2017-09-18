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В Госдуме прокомментировали угрозу США уничтожить КНДР

В Госдуме прокомментировали угрозы США
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя RT слова американского постпреда при ООН Никки Хейли об уничтожении КНДР, заявил, что подготовка дипломатов в США оставляет желать лучшего.
«Все аналогичные заявления только толкают руководство КНДР к определённым действиям. У них сегодня это единственная форма защиты. Естественно, мы осуждаем их ядерные испытания и всячески призываем к тому, что единственный возможный путь урегулирования этой проблемы — это не угрозы, не размещение оружия на сопредельных с КНДР территориях, а переговоры. Но, к сожалению, уровень ряда американских чиновников, а особенно тех, кто занимается дипломатической работой, оставляет желать лучшего», — подчеркнул депутат.
Ранее Хейли выступила с заявлением о том, что если Пхеньян продолжит вести себя «безрассудно», а США придётся себя защищать, то Северная Корея будет уничтожена.
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Никки Хейли Алексей Чепа
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