В Госдуме прокомментировали угрозу США уничтожить КНДР

«Все аналогичные заявления только толкают руководство КНДР к определённым действиям. У них сегодня это единственная форма защиты. Естественно, мы осуждаем их ядерные испытания и всячески призываем к тому, что единственный возможный путь урегулирования этой проблемы — это не угрозы, не размещение оружия на сопредельных с КНДР территориях, а переговоры. Но, к сожалению, уровень ряда американских чиновников, а особенно тех, кто занимается дипломатической работой, оставляет желать лучшего», — подчеркнул депутат.

Ранее Хейли выступила с заявлением о том, что если Пхеньян продолжит вести себя «безрассудно», а США придётся себя защищать, то Северная Корея будет уничтожена.