Аксёнов предложил создать «клуб друзей по деоккупации Украины»

«Есть встречное предложение: создать международный «клуб друзей по деоккупации Украины». С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.



Ранее Пётр Порошенко в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».