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Аксёнов предложил создать «клуб друзей по деоккупации Украины»
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать «клуб друзей по деоккупации Украины» в ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко, который сказал, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».
«Есть встречное предложение: создать международный «клуб друзей по деоккупации Украины». С приглашением представителей Венгрии, Польши, Румынии, Словакии», — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.
Ранее Пётр Порошенко в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».
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