Минобрнауки оценило идею дочери Пескова о дистанционном обучении

Она отметила, что говорить о том, чтобы сделать дистанционное обучение обязательным и повсеместным, нужно только после серьезнейшего изучения, так как технические условия не везде одинаковы.



При этом само по себе дистанционное обучение, по ее словам, не является чем-то сверхъестественным. Такая форма уже активно и давно применяется.





Во вторник Forbes опубликовал колонку Елизаветы Песковой. Она была представлена как блогер, колумнист и студентка EDC Paris Business School Sup de Luxe. Материал называется «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование». В нем она предложила ввести дистанционное обучение один день в неделю, сократив число дней посещения вуза.