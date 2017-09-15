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Минобрнауки оценило идею дочери Пескова о дистанционном обучении
Замминистра образования и науки Татьяна Синюгина, комментируя предложение Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря российского лидера, отметила, что дистанционное обучение уже реализуется в системе российского образования, но важно учитывать технические условия в вузах страны. «У нас есть различные электронные ресурсы, которые, в принципе, делают эту форму доступной и возможной», — передает ее слова РИА «Новости».
Она отметила, что говорить о том, чтобы сделать дистанционное обучение обязательным и повсеместным, нужно только после серьезнейшего изучения, так как технические условия не везде одинаковы.
При этом само по себе дистанционное обучение, по ее словам, не является чем-то сверхъестественным. Такая форма уже активно и давно применяется.
Во вторник Forbes опубликовал колонку Елизаветы Песковой. Она была представлена как блогер, колумнист и студентка EDC Paris Business School Sup de Luxe. Материал называется «Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование». В нем она предложила ввести дистанционное обучение один день в неделю, сократив число дней посещения вуза.
Отметим, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по его признанию, настороженно относится к общественной деятельности своей дочери Елизаветы.
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