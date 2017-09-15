"После того, как мы воссоединились с Россией, мы считаем, что как раз деоккупация и произошла. На протяжении многих лет, когда мы находились в составе Украины, она не считала Крым своей родной территорией, относилась к нам как к пасынкам. И когда нас сегодня пугают санкциями, то мы говорим, что под ними фактически были 20 с лишним лет", — сказал он.



Ранее Порошенко заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной "группы друзей деоккупации Крыма".