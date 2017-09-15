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В Совфеде прокомментировали идею Порошенко о "группе друзей деоккупации Крыма"
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал намерение президента Украины Петра Порошенко создать международную "группу друзей деоккупации Крыма", сообщает RT.
"После того, как мы воссоединились с Россией, мы считаем, что как раз деоккупация и произошла. На протяжении многих лет, когда мы находились в составе Украины, она не считала Крым своей родной территорией, относилась к нам как к пасынкам. И когда нас сегодня пугают санкциями, то мы говорим, что под ними фактически были 20 с лишним лет", — сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной "группы друзей деоккупации Крыма".
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