В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о ядерном оружии



Заместитель председателя комитета Госдумы России по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко , который заявил, что Будапештский меморандум ничего не стоит в сравнении с одним ядерным зарядом. По его мнению, «стуча ногами в двери ядерного клуба», украинский лидер может натолкнуться на ответные жесткие действия.

«Заявление украинского президента о ядерном боеприпасе — это ультиматум странам Запада. Один ядерный заряд — не панацея от всех бед Украины. Украинский президент, видимо, думает, что получив ядерную дубинку, начнёт ею размахивать безнаказанно и никто не выбьет оружие из рук? Это самое большое заблуждение», — сказал он.



Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Киеве на 14-м форуме «Ялтинская европейская стратегия», заявил, что страна больше не вернётся к внеблоковому статусу, так как он неэффективен.

