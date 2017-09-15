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Поклонская ответила на предложение выдвинуться в президенты
Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на предложение выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ. Об этом сообщает РБК.
Поклонская ответила, что для нее существует только один кандидат — Владимир Путин.
Ранее стало известно, что Монархическая партия России хочет предложить Поклонской выдвинуться в президенты страны.
В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента написали, что Кремль рассматривает кандидатуры нескольких женщин на роль «спарринг-партнера» Путина на выборах в 2018 году. По мнению источников, участие женщины в выборах позволит смягчить раздражение избирателей, уставших от Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Григория Явлинского. Один из собеседников назвал «идеальным вариантом» телеведущую Ксению Собчак.
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