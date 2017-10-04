Навальный объявил об акции протеста в день рождения Путина

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о всероссийской акции протеста 7 октября. Сообщение об этом опубликовано в официальном паблике оппозиционера в соцсети «Вконтакте».

Как сказано в сообщении, 7 октября, в день, когда президент России Владимир Путин выйдет на пенсию, сторонники оппозиционера выйдут «за Навального».

На акции протестующие намерены потребовать немедленно освободить Алексея Навального из-под стражи, допустить его до выборов президента и дать шанс «нормально вести» предвыборную кампанию.

Согласно данным официального сайта политика, 80 его штабов по всей России организуют пикеты, главный из которых пройдет на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

В Москве, как сообщается, после отказа в проведении митинга на Пушкинской площади, протестующие выйдут «в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России» на Тверскую улицу как на санкционированное и полностью легальное мероприятия.

29 сентября Алексей Навальный был задержан в Москве «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии». Позже суд арестовал его на 20 суток . Навальный связал это с желанием властей предотвратить пикет в Петербурге.

«Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с "судами"», — заявил он.

7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет.