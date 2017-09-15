Киселев после слов Познера заявил, что не хочет подхлестывать войну каналов



В четверг Познер в интервью программе "СМИ — XXI век" на канале OnlineTV.ru сказал, что не пожмёт руку ни Киселеву, ни Владимиру Соловьеву , которые, по мнению Познера, "дискредитируют журналистику".

"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, то готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", — сказал РИА Новости Киселев.





Ранее Соловьев в ответ на шутку Урганта о названии передачи для телеканала "Россия 1" выложил в своем микроблоге в Twitter фрагмент программы, где заявил, что Иван Ургант в отличие от своего отца, Андрея Урганта , не попадет в базу украинского сайта "Миротворец", потому что достаточно "гаденько пошутил про меня". Этот конфликт, начавшийся между Ургантом и Соловьевым, по оценкам ряда тележурналистов, напомнил о "войне каналов" 1990-х.

Позже Соловьев заявил, что считает Урганта талантливым человеком и хорошо к нему относится, но речь в шутке коллеги шла о телеканале-конкуренте, что считается неприемлемым в корпоративной этике.



Как начался конфликт



Ранее в программе "Вечерний Ургант" Иван Ургант намазал свое лицо белой массой и на вопрос, что это такое, гостья программы телеведущая Ирена Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что "это хорошее название для шоу на канале "Россия".



В своем микроблоге в Twitter Соловьев разместил фрагмент своей программы на телеканале "Россия 1", в которой ответил на шутку Урганта.



"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Хотя с другой стороны я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева". И все украинские сайты с радостью печатают, ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить!" — сказал Соловьев.

