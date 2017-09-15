Минфину поручили сократить гуманитарную поддержку Донбасса

Минфину РФ направили поручение о сокращении гуманитарной поддержки отдельных территорий ДНР и ЛНР с 2019 года. Об этом сообщает РБК. Решение было принято 1 сентября по результатам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака.

В 2019-2020 годах «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в полном объеме не будет. «Эти ресурсы помогут профинансировать строительство и модернизацию инфраструктуры Крыма и Калининградской области», — говорится в документе. По информации источников РБК, речь идет о ДНР и ЛНР.