Главные события у вас в почте
Журнал Focus извинился за некорректные высказывания в адрес Путина
Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за некорректные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.
"Сегодня в посольство позвонил главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер. Он лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале в адрес президента Российской Федерации, заверив в том, что редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства. Тем не менее, согласившись с нашими доводами, он признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в том числе перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж", — говорится в сообщении Микерина.
Оставить комментарий