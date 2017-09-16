Главные события у вас в почте
Срывает крышу. Климкин о миротворцах РФ в Донбассе
Российская сторона не должна иметь никакого отношения к миротворческой миссии в Донбассе. От подобной перспективы «срывает крышу», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, то это просто "срывает крышу". Серьезно, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса и это как раз смесь классической и гибридной оккупации, может быть в этой миссии?» — сказал Климкин, добавив, что принимать в ней участие должны лишь те, кому доверяет Киев и «может доверять международное сообщество».
Говорить подробно о составе миссии он отказался, считая это преждевременным. «Состав миссии будем обсуждать потом, есть определенные мысли, но если сейчас я их озвучу, то это будет не очень этично по отношению к нашим партнерам», — заявил глава МИД Украины.
Ранее в ДНР заявили, что считают нецелесообразным без согласия ДНР и ЛНР размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона. Об этом полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей «интересной» идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, но при условии, что миротворцы будут присутствовать на территории всего региона.
Оставить комментарий