Срывает крышу. Климкин о миротворцах РФ в Донбассе

Российская сторона не должна иметь никакого отношения к миротворческой миссии в Донбассе. От подобной перспективы «срывает крышу», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин , передает «Интерфакс-Украина»

«Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, то это просто "срывает крышу". Серьезно, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса и это как раз смесь классической и гибридной оккупации, может быть в этой миссии?» — сказал Климкин, добавив, что принимать в ней участие должны лишь те, кому доверяет Киев и «может доверять международное сообщество».

Говорить подробно о составе миссии он отказался, считая это преждевременным. «Состав миссии будем обсуждать потом, есть определенные мысли, но если сейчас я их озвучу, то это будет не очень этично по отношению к нашим партнерам», — заявил глава МИД Украины.