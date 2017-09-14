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Бортко рассказал о разговоре с Поклонский
Владимир Бортко провёл беседу с депутатом Госдумы Натальей Поклонской о фильме «Матильда». О содержании разговора рассказал сам режиссёр. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит: «А вы что, с ними?» Я сказал: «Я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише». А она сказала: «Я буду действовать так, как мне подсказывает… Как ей что-то подсказывает», — заявил Бортко.
Бортко сделал своё заявление на заседании Комитета Госдумы по культуре. Глава комитета режиссёр Станислав Говорухин отметил, что в связи с истерией вокруг фильма «оживились все тёмные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы», которые «поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр». Ситуацию вокруг картины режиссёра Алексея Учителя Говорухин назвал «мини-ИГИЛ» (ИГ запрещена в России). Говорухин отметил, что после показа фильма на Дальнем Востоке «люди выходили из кинотеатра и разводили руками — „а из-за чего был сыр-бор?“.
Первый заместитель главы Комитета Елена Драпеко призвала государство вмешаться в ситуацию, потому что в противном случае, по её мнению, «погромы будут усиливаться, и мы получим ИГИЛ, только православный». Драпеко осудила действия православных радикалов, обвинив их в попытке «узурпировать власть в России».
Наталья Поклонская неоднократно выступала против показа картины «Матильда», речь в которой идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Парламентарий назвала фильм «антиисторической подделкой». Поклонская заявила, что создатели картины ставили перед собой цель «дискредитировать последнего русского императора». Депутат обращалась в различные инстанции с запросами с просьбой проверить содержание фильма. Кроме того, в мае 2017 года по запросу Поклонской в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом». Премьера фильма состоится 25 октября.
Неизвестные неоднократно угрожали Алексею Учителю и его адвокату Константину Добрынину. Кроме того, представители православной общественности обещали сжигать кинотеатры, которые покажут «Матильду». Неизвестные сожгли автомобиль Добрынина, юрист нанял охрану для себя и своей семьи. Утром 4 сентября в Екатеринбурге мужчина, управлявший УАЗом, протаранил кинотеатр «Космос», после чего поджёг автомобиль. Огонь перекинулся на здание, пожар удалось быстро потушить. По данным журналистов, в автомобиле находились три газовых баллона и бочка с «неопределенной жидкостью». Мэр Екатеринбурге Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом. Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа картины из-за угроз.
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