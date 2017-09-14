Бортко рассказал о разговоре с Поклонский

«Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит: «А вы что, с ними?» Я сказал: «Я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише». А она сказала: «Я буду действовать так, как мне подсказывает… Как ей что-то подсказывает», — заявил Бортко.





Первый заместитель главы Комитета Елена Драпеко призвала государство вмешаться в ситуацию, потому что в противном случае, по её мнению, «погромы будут усиливаться, и мы получим ИГИЛ, только православный». Драпеко осудила действия православных радикалов, обвинив их в попытке «узурпировать власть в России».