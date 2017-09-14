Мест нет: дипломатов из США лишают парковок

Как выяснила «Газета.Ru» , в Москве ликвидирована специализированная парковка у посольства США, на которой сотрудники дипмиссии могли бесплатно оставлять свои автомобили. Об этом сообщил бывший работник посольства, знакомый с ситуацией. По его словам, рядом с южным входом в посольство США на Девятинском переулке исчез знак «Парковка только для автомобилей посольства».

Google Maps и ВКонтакте

«Раньше там были парковочные места для машин посольства, и стояли соответствующие указатели. Теперь эти знаки убрали. На этом месте теперь то ли платные парковочные места, то ли пешеходная зона», — сказал бывший сотрудник дипмиссии США «Газете.Ru».

Специальный знак отсутствует по меньшей мере со среды, 13 сентября. В столичном Департаменте транспорта пообещали «Газете.Ru» пообещали прокомментировать событие позже.

Между тем аналогичная ситуация с исчезновением выделенной парковки для дипломатов из США наблюдается и в других регионах России. Так, своей парковки лишилось и сотрудники Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Территорию, на которой ранее располагалась стоянка, превратили в место для разворота, а также сделали там пешеходный переход, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

При этом пользователи соцсети отметили, что дипломатическая парковка якобы была незаконной, а жители расположенного рядом дома неоднократно писали жалобы и требовали убрать стоянку.

«Сегодня, произошел знаменательный день для некоторых жильцов по улице Фурштатской, в Санкт-Петербурге. Придя вечером со своих мест работы, жильцы обнаружили, что парковка Генерального консульства Соединенных штатов Америки исчезла. Парковка, которая была тут всю жизнь (не взирая, на ее незаконность). Ничто не предвещало ее исчезновения, даже многочисленные и многолетние жалобы жильцов», — написали авторы поста, попросив водителей не парковать свои автомобили на освободившейся территории.

В администрации Екатеринбурга заявили, что дорожный знак убрали по инициативе ГИБДД , передает РИА «Новости» . В то же время получить комментарий этого ведомства «Газете.Ru» не удалось — в четверг, 14 сентября, в отделе пропаганды ГУ ГИБДД по Свердловской области на телефонные звонки никто не отвечал.

Вечером во вторник, 12 сентября, изменения внезапно коснулись и территории, прилегающей к зданию Генконсульства США во Владивостоке.

На Пушкинской улице рабочие демонтировали бетонные блоки, ранее ограждавшие американское консульство и не позволявшие парковаться рядом с ним посторонним автомобилям. По данным местных СМИ, ограждения эти стояли там достаточно давно, в прошлом году дипломаты даже разбили на них клумбы с цветами.

В администрации города заявили, что в демонтаже блоков нет никакого политического подтекста, они якобы были убраны из-за того, что стояли на проезжей части и мешали автомобилям.

«Эти бетонные блоки были установлены на проезжей части. В администрацию города поступило предписание об устранении препятствия на дорожном покрытии. Блоки были убраны. В этом нет никакого подтекста.

Сейчас на проезжей части идет текущий аварийно-восстановительный ремонт, поскольку там образовались ямы. Дорога должна соответствовать ГОСТам и быть безопасной для граждан», — сказал представитель мэрии, добавив, что ни у администрации Владивостока к американским дипломатам, ни у дипломатов к мэрии никаких претензий нет.

Директор независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев в беседе с «Газетой.Ru» назвал происходящее «бессмысленной дипломатической схваткой» и попыткой России «обрезать права американских коллег».

«С одной стороны это забавно и смешно, а с другой — очень грустно. Наши дипломатические отношения спустились на примитивный зоологический уровень.

Совершенно очевидно при этом то, что продолжаться это будет не бесконечно — рано или поздно нападки прекратятся и мы будем торжественно договариваться о восстановлении отношений», — сказал Ознобищев, добавив, что подобное восстановление может произойти после выборов президента в России.

Сергей Лавров Напомним, что ранее глава МИД РФ пообещал уравнять условия работы дипмиссий России и США и привести их к полному паритету. Такие меры будут приняты в ответ на закрытие одного из четырех российских генкосульств в США. По словам Лаврова, Москва сделала «добрый жест» США, когда включила в список российских дипломатов сотрудников представительства РФ при ООН , заметив, что дипломаты при ООН — особая тема, не относящаяся к двусторонним отношениям. Однако скандал с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско вынудил Россию пересмотреть свою позицию.

До этого заявления президент Владимир Путин напоминал, что Москва имеет право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве», — заявлял Путин.