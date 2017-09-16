СБУ обвинила российские спецслужбы в подкупе украинских пенсионеров

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила в Киеве акцию, якобы организованную российскими спецслужбами. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В сообщении говорится, что «российские спецслужбы запланировали проведение фейковых акций протеста от имени так называемого „Собрания матерей участников АТО“. В службе заявили, что „подконтрольные российским спецслужбам лица“ наняли для массовки около 250 пенсионеров и студентов, которые должны были сыграть роль родственников участников АТО, и заплатили им по 150 гривен (около 300 рублей).

По мнению СБУ, акция должна была создать видимость недовольства украинской властью.