CNN: минюст США и комитет Сената препятствуют друг другу в разбирательстве по России



Министерство юстиции США и юридический комитет Сената Конгресса вставляют друг другу палки в колеса в разбирательстве различных аспектов предполагаемого сговора команды президента Дональда Трампа с Россией, а также увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР . Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Торфяные войны





Согласно сведениям ее источников, юридический комитет верхней палаты Конгресса не дал гарантий предоставления спецпрокурору США Роберту Мюллеру стенограмм показаний, которые давал на прошлой неделе [в этом комитете] сын президента Дональд Трамп-младший. Поводом для этого в свою очередь стал отказ минюста предоставить разрешение двум сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР) Карлу Гаттасу и Джеймсу Райбики дать показания юридическому комитету Сената касательно обстоятельств увольнения директора ФБР Джеймса Коми.



По информации CNN, председатель комитета республиканец Чарльз Грассли и старший демократ [в комитете] Дайэнн Файнстайн неоднократно добивались у минюста разрешения побеседовать с двумя агентами ФБР. "Министерство в данное время не может предоставить Гаттаса и Райбики в распоряжение для дачи показаний под стенограмму. Это мотивировано нынешними обстоятельствами и устоявшейся политикой в области конфиденциальности и щепетильности информации, относящейся к текущим делам", — приводит телекомпания выдержку из датированного июлем 2017 года письма помощника генерального прокурора США Самюэля Рамера.



После этого Грассли и Файнстайн направили замглавы минюста Роду Розенстайну письмо с повторной просьбой разрешить вызвать двух сотрудников ФБР, обещав "ограничить тематику вопросов" к ним. Однако такого разрешения вновь не поступило к запрошенной дате — 1 сентября, поясняет CNN . "Пока что мы не добились сотрудничества со стороны Минюста и спецпрокурора в определении сроков добровольной дачи показаний", — заявил телекомпании официальный представитель председателя юридического комитета Сената Джордж Хартманн.

Столкновение интересов



Противники Трампа неоднократно заявляли, что, уволив Коми, президент вмешался в разбирательство по РФ. Несколько конгрессменов даже пытались внести в Палату представителей Конгресса резолюции об импичменте главы государства за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.





Трамп отправил Коми в отставку в мае этого года, заявив, что был не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации во главе с Бараком Обамой . В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Впоследствии Трамп назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.