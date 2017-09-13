Юрист Илья Ремесло запустил разоблачительный сайт о Навальном



В комментарии РИА Новости юрист пояснил, что на сайте систематизированы материалы его расследований, посвященных деятельности блогера. Задача проекта — продемонстрировать, что "вопросы к Навальному подтверждены безупречными доказательствами, что это не пропаганда, а реальность". Он "виновен в хищениях и действительно вел переговоры с зарубежными противниками нашей страны", подчеркнул Илья Ремесло, добавив, что сторонники Навального должны знать о прошлом человека, которому поверили.

Проект также должен предотвратить "синдром забвения", "чтобы Навальный не думал, что все забыли о вопросах, которых он избегает", отметил юрист.



"Уголовные дела, офшоры и зарубежная собственность, скандалы с соратниками, ложь, контакты с западными структурами, заказные публикации — все это раскрывает проект NavalnyLeaks. Каждое слово подкреплено безупречными доказательствами", — написал Илья Ремесло на своей странице в Facebook.



Сайт в будущем будет наполняться новой информацией, развивать проект планируется с помощью пожертвований посетителей.