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Посольство – журналу Focus: В России за такие слова нужно отвечать по-мужски
Российское посольство в Берлине не удовлетворено объяснением редакции немецкого журнала Focus оскорбительного выражения в адрес президента Владимира Путина и настаивает на извинениях. Сообщается, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер направил официальное разъяснение в посольство.
Пресс-атташе дипмиссии Денис Микерин написал в Facebook, что ответ Шнайдера не соответствует ожиданиям российских дипломатов, так как в нем не появляется «признак для нормального двустороннего диалога в медиа-пространстве — диалога на равных, возможно критичного, но конструктивного, взаимоуважительного и ответственного».
С трактовкой Шнайдера в посольстве не согласились и в доказательство привели выдержку из словаря DUDEN. Помимо значения «собака» у слова Hund, использованного применительно к Путину, нашлось еще одно значение — «а) (небрежно, фамильярно) чел, мужик; б) (негативно, грубо) простолюдин, люмпмен, негодяй, мошенник».
«Даже если теоретически допустить снижение уровня культуры в одном конкретном журнале, позиционирующим себя как одно из наиболее авторитетных печатных изданий в ФРГ, до фамильярностей в отношении глав иностранных государств, то использование при этом слова «собака» переходит все допустимые этические рамки», — заявил Микерин.
«Как носитель русского языка хотел бы Вас заверить, что слово «собака» применительно к человеку употребляется исключительно в негативном, преимущественно оскорбительном контексте. Позволю себе поделиться и личным опытом: за использование этого слова в России нужно отвечать, по-мужски, так сказать», — добавил представитель дипмиссии.
Микерин заявил, что в свете всего вышесказанного настаивает на официальных извинениях со стороны журнала.
Ранее журнал Focus объяснил, что не собирался оскорблять Путина, используя высказывание со словом «собака», которое было не переводимой на русский язык игрой слов.
Ситуацию прокомментировали в Кремле.
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