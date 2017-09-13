Посольство – журналу Focus: В России за такие слова нужно отвечать по-мужски



Пресс-атташе дипмиссии Денис Микерин написал в Facebook, что ответ Шнайдера не соответствует ожиданиям российских дипломатов, так как в нем не появляется «признак для нормального двустороннего диалога в медиа-пространстве — диалога на равных, возможно критичного, но конструктивного, взаимоуважительного и ответственного».

С трактовкой Шнайдера в посольстве не согласились и в доказательство привели выдержку из словаря DUDEN. Помимо значения «собака» у слова Hund, использованного применительно к Путину, нашлось еще одно значение — «а) (небрежно, фамильярно) чел, мужик; б) (негативно, грубо) простолюдин, люмпмен, негодяй, мошенник».



«Даже если теоретически допустить снижение уровня культуры в одном конкретном журнале, позиционирующим себя как одно из наиболее авторитетных печатных изданий в ФРГ, до фамильярностей в отношении глав иностранных государств, то использование при этом слова «собака» переходит все допустимые этические рамки», — заявил Микерин.



«Как носитель русского языка хотел бы Вас заверить, что слово «собака» применительно к человеку употребляется исключительно в негативном, преимущественно оскорбительном контексте. Позволю себе поделиться и личным опытом: за использование этого слова в России нужно отвечать, по-мужски, так сказать», — добавил представитель дипмиссии.



Микерин заявил, что в свете всего вышесказанного настаивает на официальных извинениях со стороны журнала.

