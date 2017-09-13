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Кремль ответил на оскорбления немецкого журнала в адрес Путина
Дмитрий Песков назвал «недопустимыми» оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал скандальную статью в немецком журнале Focus. Слова Пескова передаёт «Лента.ру».
«Скорее это бросает тень на репутацию самого издания», — заявил Песков.
Песков назвал журнал «субъективным», «основанным на крайнем русофобстве». По словам представителя Путина, в Кремле не считают это издание «заслуживающим внимания источником информации».
12 сентября российское посольство в ФРГ потребовало главного редактора Focus Роберта Шнайдера извиниться за слова о «Путине-собаке» в одном из материалов издания. В дипмиссии выразили надежду на то, что оскорбление является «не более чем неудачным лингвистическим упражнением» автора текста, допущенного до печати «по ошибке». В статье речь шла о федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель. Автор написал: «Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится Путина-собаки».
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