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Песков заступился за Поклонскую
Действия противников показа фильма Алексея Учителя «Матильда» приобретают черты экстремизма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передаёт портал LIFE.
«Попытки давления на кинотеатры — это абсолютно неприемлемо и представляет собой опасность, как любые проявления экстремизма, и подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов», — заявили в Кремле.
Песков отверг причастность депутата Госдумы Натальи Поклонской к скандалу вокруг картины. Неизвестные неоднократно угрожали Алексею Учителю и его адвокату Константину Добрынину. Кроме того, представители православной общественности обещали сжигать кинотеатры, которые покажут «Матильду». Неизвестные сожгли автомобиль Добрынина, юрист нанял охрану для себя и своей семьи.
Утром 4 сентября в Екатеринбурге мужчина, управлявший УАЗом, протаранил кинотеатр «Космос», после чего поджёг автомобиль. Огонь перекинулся на здание, пожар удалось быстро потушить. По данным журналистов, в автомобиле находились три газовых баллона и бочка с «неопределенной жидкостью». Водителем оказался 39-летний житель города Ирбита Свердловской области Денис Мурашов. Он состоит на учёте в психиатрической больнице и с июле 2015 года находится в розыске. Мэр Екатеринбурге Евгений Ройзман назвал произошедшее терактом.
Наталья Поклонская неоднократно выступала против показа картины «Матильда», речь в которой идёт об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Парламентарий назвала фильм «антиисторической подделкой». Поклонская заявила, что создатели картины ставили перед собой цель «дискредитировать последнего русского императора». Депутат обращалась в различные инстанции с запросами с просьбой проверить содержание фильма. Кроме того, в мае 2017 года по запросу Поклонской в студии «Рок» в Санкт-Петербурге, занимающейся производством фильма, прошла налоговая проверка. Режиссёр Алексей Учитель назвал действия депутата «глупостью и маразмом». Премьера фильма выйдет 25 октября.
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