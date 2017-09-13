Обзор зарубежных СМИ: Что такое третья русская революция

Россия сможет требовать «выкуп» со всего мира

Телеканал CBS News напомнил, что Россия активно наращивает свое присутствие в Арктике. По мнению экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, получив полный контроль над Северным морским путем, Россия получит возможность требовать за него «выкуп» и оказывать огромное влияние на мировую экономику.

Эксперт отметил, что Россия серьезно закрепилась в Арктике — провела там военные учения. При этом «Северный морской путь» может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя сектору морских перевозок экономить огромное количество времени и денег.

Русский автомат, опередивший время

Автомат Федорова стал новаторским решением, опередившем свое время, отмечает Simple History . Он впервые был представлен для испытаний в 1913 году и принят на вооружение в 1916 году. Причем отзывы об использовании автомата Федорова были крайне позитивными.

Скорострельность автомата составляла 400 выстрелов в минуту (по другим данным — 600), а вес –4,4 кг. Издание считает, что этот автомат Федорова мог бы оказать гораздо большее влияние на развитие огнестрельного оружия, если бы не политические потрясения, которые мешали его разработке и производству. Всего было произведено 3,2 тыс. автоматов. До наших дней сохранилось лишь несколько экземпляров.

Как украинцы зарабатывают на скандинавских болотах

Все больше украинцев используют безвиз для сбора ягод в Скандинавии, пишет СТРАНА.ua . Такая деятельность по законодательству там не считается работой, поэтому украинцы едут с одним биопаспортом, без рабочей визы. Сборщики трудятся в напряженном режиме, с 4-5 утра дотемна, но и зарплаты им обещают достойные, говорится в статье.

Так, на ягодах на севере Европы украинцам обещают в месяц по 1,5-2 тысячи евро, что в три-четыре раза больше, чем на сборе урожая у поляков, к которым ездит чуть не половина Западной Украины. Однако на деле же многие после ягодных заработков на шведских болотах и лесах возвращаются домой с подорванным здоровьем и в минусах по деньгам. Много денег, по признанию украинцев, уходит на питание и повседневные нужды.

Русский ответ на B-1B Lancer

B-1B Lancer — основной американский стратегический бомбардировщик. Но у России есть машина помогущественнее: Ту-160 — самолет, разработанный в ОКБ Туполева, сообщает Warthog Defense

Ту-160 способен развивать максимальную скорость 2 тысячи 200 км/ч при дальности полета до 13 тысяч 950 км. На его борту могут быть размещены ракеты различных модификаций. В настоящее время 16 самолетов находятся в составе ВКС России, при этом на вооружении ВВС США стоит примерно 60 бомбардировщиков B-1B Lancer. Однако Россия объявила о планах возобновить производство самолетов и построить до 50 таких машин.

В каком-то смысле мы переживаем третью русскую революцию

Сто лет спустя после 1917 года мы переживаем своего рода третью русскую революцию, которая распространилась на весь мир с США во главе, пишет Dagens Nyheter . Для этой эпохи характерно «восстание образа против слова».

Так, сейчас визуальное внушение более функционально, чем факты, просвещение и письменное слово. «Мы ходим в замкнутом круге и приходим к пониманию, что паранойя — движущая сила геополитики», — пишет автор статьи. Сегодня российский проект может быть рациональным в терминах силовой политики, но питается он от традиции, конфронтирующей с просвещением, говорится в статье.