Главные события у вас в почте
Скончалась депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Скончалась депутат Государственной думы, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко. Сообщение об этом опубликовано на сайте университета.
В 2016 году Евтушенко стала депутатом Госдумы от «Единой России». Она также входила в думский комитет по международным делам.
Отмечается, что депутат принимала активное участие в общественной жизни, занималась в научно-студенческом кружке на кафедре акушерства и гинекологии, выступала с докладами на научных студенческих конференциях.
Оставить комментарий