Госдеп заявил о падении отношений с Россией на «низшую точку»

Отношения между Россией и США находятся на самой низкой точке, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт. При этом в американском дипведомстве отметили, что две страны стремятся улучшить отношения, передает ТАСС

Представитель госдепа заявил, что переговоры России и США по стратегической стабильности в Хельсинки позволили сторонам прояснить позиции друг друга.

О достижении «низшей точки» отношений между двумя странами политики в США и России заявляют на протяжении последних месяцев. С тех пор дипломатический кризис в отношениях двух государств только усугубляется — в США продолжаются дискриминационные меры против российских дипломатов, в Москве заявляют, что готовят ответ.