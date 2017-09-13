Buzzfeed рассказал о плане Москвы по нормализации отношений с Вашингтоном



Российские власти подготовили и предложили администрации президента США Дональда Трампа вскоре после его вступления в должность план нормализации отношений между странами. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на документ с перечнем переданных в Вашингтон предложений. По информации издания, план был передан Вашингтону в течение третьего месяца пребывания господина Трампа у власти.

По словам вице-президента Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вейса, документ является «дорожной картой» для полномасштабной нормализации отношений. Отмечается, что этот документ «призывает к полному восстановлению дипломатических и военных каналов связи, а также контактов между разведслужбами», которые пострадали в результате событий на Украине и в Сирии.





Как отмечает портал, после одобрения плана предлагалось организовать встречу спецпредставителя президента России по кибербезопасности Андрея Крутских с американскими коллегами для обсуждения вопросов «информационной безопасности». К маю также должны были быть организованы двусторонние специальные консультации по Афганистану, иранской ядерной сделке, украинскому кризису и проблеме КНДР. Одним из этапов должны были стать личные встречи руководителей ЦРУ ФБР , Совета национальной безопасности США и главы Пентагона с их российскими коллегами, а также возобновление закрытых при Бараке Обаме каналов связи между США и Россией.



«Официальные лица в Белом доме и госдепе не стали сообщать, кто передал им этот документ, но при этом — не оспаривали его подлинность. Они заверили, что не сообщали российской стороне, что считают реальным претворить такие предложения в жизнь», — отмечает издание. При этом подчеркивается, что сейчас реализованы немногие из обозначенных в плане идей. Российское посольство в Вашингтоне не стало комментировать документ.

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