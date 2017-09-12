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Шойгу и Асад обсудили стабилизацию обстановки в САР и гумпомощь населению

Шойгу провел переговоры с Асадом
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом обсудил темы стабилизации обстановки в Сирии, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению, сообщает МО РФ.
"Также затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению", — говорится в сообщении.
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