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Шойгу и Асад обсудили стабилизацию обстановки в САР и гумпомощь населению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом обсудил темы стабилизации обстановки в Сирии, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению, сообщает МО РФ.
"Также затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению", — говорится в сообщении.
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