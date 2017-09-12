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В МИД заявили об отсутствии планов ещё больше сокращать дипмиссию США в России

В МИД РФ высказались о сокращении дипмиссии США
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Россия не намерена ещё больше сокращать численность персонала дипмиссии США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
«Это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в России. Мы начнём с того, что мы до сих пор не сертифицировали, скажем так, окончания американской стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, американского персонала в России, приведение того и другого к паритету», — отметил Рябков по итогам переговоров с Шэнноном.
По его словам, Москва рассчитывает в ближайшее время «убедиться, что это проведено».
28 июля российский МИД предложил США сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в России до 455 человек.
30 июля президент России Владимир Путин заявил, что страну должны покинуть 755 человек из дипмиссии США.
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