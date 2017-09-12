В МИД заявили об отсутствии планов ещё больше сокращать дипмиссию США в России



Россия не намерена ещё больше сокращать численность персонала дипмиссии США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

«Это не означает дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в России. Мы начнём с того, что мы до сих пор не сертифицировали, скажем так, окончания американской стороной мероприятий, связанных с нашим предписанием о выравнивании численности персонала в российских загранучреждениях в США и, соответственно, американского персонала в России, приведение того и другого к паритету», — отметил Рябков по итогам переговоров с Шэнноном.



По его словам, Москва рассчитывает в ближайшее время «убедиться, что это проведено».



28 июля российский МИД предложил США сократить число сотрудников американской дипломатической миссии в России до 455 человек.

