Поклонская встретилась с Учителем



Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретилась в Москве с Алексеем Учителем, режиссером фильма «Матильда». Об этом сообщается на официальной странице ТАСС в Facebook.

Агентство опубликовало фотографию, на которой запечатлены Поклонская и Учитель.



Подробностей встречи агентство не привело.



Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильды» продолжается уже год. Депутат Поклонская протестует против выхода фильма в прокат, а режиссер Учитель обвиняет ее в пособничестве терроризму.

