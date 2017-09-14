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Поклонская встретилась с Учителем
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретилась в Москве с Алексеем Учителем, режиссером фильма «Матильда». Об этом сообщается на официальной странице ТАСС в Facebook.
Агентство опубликовало фотографию, на которой запечатлены Поклонская и Учитель.
Подробностей встречи агентство не привело.
Скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильды» продолжается уже год. Депутат Поклонская протестует против выхода фильма в прокат, а режиссер Учитель обвиняет ее в пособничестве терроризму.
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях между балериной Матильдой Кшесинской и российским императором Николаем II.
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