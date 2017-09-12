Госдеп пригрозил санкциями против России в случае поддержки КНДР

США и далее будут предпринимать меры в отношении России и Китая, если они станут поддерживать КНДР, заявила и. о. помощника госсекретаря Сьюзан Торнтон. «Успех стратегии оказания давления будет зависеть от сотрудничества с международными партнерами, особенно с Пекином. Мы продолжаем работать с Китаем и Россией, чтобы улучшить режим соблюдения санкций (против КНДР), но еще многое предстоит сделать», — передает ее слова РИА «Новости»

Она добавила, что в США выражают надежду на диалог с Китаем и Россией относительно большего давления на КНДР. При этом, по ее словам, Вашингтон «ясно дал понять», что в случае бездействия Китая и России США «будут использовать инструменты, которыми располагают».

Торнтон напомнила, что в прошлом месяце были введены новые санкции против российских и китайских лиц и организаций, которые поддерживали Северную Корею.

«Мы будем и впредь принимать меры на многосторонней и односторонней основе в целях пресечения незаконной деятельности Северной Кореи, где бы они ни находились», — заявила она.

При этом она заверила, что США не стремятся к смене режима в КНДР или его краху, как не стремятся и к «ускоренному воссоединению Кореи».

«Мы не ищем повода для отправки войск к северу от военной демаркационной линии Соглашения о перемирии. У нас нет желания причинить вред многострадальному северокорейскому народу», — заявила Торнтон, отметив, что в США отделяют «враждебный режим» Пхеньяна от народа страны.

Ранее New York Times со ссылкой на американских чиновников заявил, что «российские контрабандисты» помогают Северной Корее, поставляя нефть и другие важные ресурсы.