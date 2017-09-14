СМИ: Россия не будет платить взносы в ПАСЕ в 2018 году

Россия не будет платить взносы в Совет Европы , предусмотренные предусмотренных на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пока российской делегации не вернут право голоса.

"Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет", — заявил Толстой.