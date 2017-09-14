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СМИ: Россия не будет платить взносы в ПАСЕ в 2018 году
Фото: Globallookpress
Россия не будет платить взносы в Совет Европы, предусмотренные предусмотренных на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году, пока российской делегации не вернут право голоса.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил газете «Известия», что пока не будет изменений регламента и права российских парламентариев не будут полностью восстановлены, Москва не будет вносить взносы и не вернется в ПАСЕ.
"Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет", — заявил Толстой.
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