

"Несомненно, была коммуникация и, несомненно, было некоторое понимание. Потому что, у меня нет сомнений, что (президент РФ Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил… У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими", — заявила Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось".

"Я убеждена в этом", — заявила Клинтон, говоря о том, верит ли она в сговор помощников Трампа.





По версии Клинтон, "личная вендетта" Путина по отношению к ней началась с расширения НАТО в Восточной Европе во время президентства Билла Клинтона . "Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии, прямо у нас под носом — и что ему это сойдет с рук", — отметила экс-кандидат.