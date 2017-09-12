"Издевательство": в посольстве России ответили на слова Госдепа об обысках

На одном из брифингов Науэрт употребила слово tour (дословно "тур", "обход", "осмотр") в контексте обысков в российском генконсульстве и торгпредстве. Когда журналисты указали ей, что это слово не совсем соответствует ситуации, Науэрт сказала: "Если я употребила слово "обход" и оно показалось слишком легким в свете тех действий, которые имели место, я прошу простить меня за это".



"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы "прогулками", как откровенно издевательские", — говорится в заявлении на сайте посольства.



"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности? Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?" — задаются вопросом в российской дипмиссии.



"Оккупация" и "рейдерский захват"



Ранее 31 августа американские власти потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Нью-Йорке.



Как пояснили в Госдепе, такое решение было ответной мерой на предложение Москвы сократить численность американской дипломатической миссии в России с целью уровнять количество дипсотрудников — по 455 человек с каждой стороны.





Российские сотрудники выполнили требование американских властей и освободили дипучреждения 2 сентября, после чего спецслужбы США провели обыски в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.



Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал действия американских спецслужб "оккупацией".

"Мы настаиваем на том, что нахождение без согласия законного владельца в этих помещениях и на этой территории — это оккупация. Этот термин имеет отношение не только к каким-то крупным событиям конфликтного характера, военным действиям, этот термин вполне примерим к тому, что сделали американцы, мы будем на этом настаивать американцам об этом тоже сказано", — сказал дипломат.





Помощник президента России Юрий Ушаков же вовсе сравнил закрытие консульств в США с рейдерским захватом и заявил, что Москва подумает над ответными мерами.

"Все законно"



Однако в Госдепе заявили, что обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным.





Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве опровергли участие ФБР в обысках помещений.



"Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения", — сказал РИА Новости представитель американского дипломатического ведомства.

Новые условия для американских дипломатов



Сергей Рябков выразил протест своему американскому коллеге Томасу Шэннону в связи с закрытием российский дипучреждений на территории США.



"С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет", — заявил дипломат.



Замглавы российского внешнеполитического учреждения также призвал Вашингтон прекратить разрушать отношения между Россией и США и начать поиск решения проблем.



Рябков отметил, что "условия пребывания американских дипломатов на территории приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей.





Он также сказал в интервью РИА Новости, что Россия не будет затягивать с ответными мерами в адрес американских дипмиссий. Кроме того, замглавы МИД России предупредил, что сотрудникам американских дипмиссий могут ограничить движение, если США прибегнут к подобным шагам.