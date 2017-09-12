Посольство России сочло издевательством комментарии Госдепа об обысках

Российские дипломаты подвергли резкой критике комментарии официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт , касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Заявления Нойерт о том, что обыски и досмотры российских дипломатических объектов были «прогулками», в посольстве расценили как «откровенно издевательские».

«На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты задались вопросом — где гарантия, что в целях таких «прогулок» представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие российские объекты дипсобственности? «Или в официальные представительства других государств в США. Если дипломатический иммунитет так легко отзывается американской стороной, чего ожидать дальше?» — отметили дипломаты.

31 августа США потребовали закрыть до 2 сентября генеральное консульство России в Сан-Франциско и прекратить использовать здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября власти провели в этих зданиях мероприятия, которые Россия квалифицировала как обыски. В Госдепе заявили, что это — «обход» и «инспекция»

Как пояснили в Белом доме, решения о закрытии российских объектов стали ответом на сокращение американского дипломатического присутствия в России.