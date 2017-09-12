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Депутатским помощникам выписывают платный билет
Правительство разработало поправки к закону «О статусе члена Совета федерации и депутата Госдумы». Минфин предложил уточнить норму, формально позволяющую пользоваться правом бесплатного проезда помощникам, которые работают на общественных началах (может быть до 40 у каждого парламентария). В администрации президента предпочли оставить решение по законопроекту на откуп депутатам и сенаторам.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности перенесла рассмотрение законопроекта, который был внесен Минфином в конце августа. Сейчас члены обеих палат парламента могут иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту, и до 40 помощников на общественных началах. Помощники членов Совета федерации имеют право бесплатно передвигаться в поездах и автобусах междугородных сообщений в пределах своего субъекта, помощники депутата Госдумы — в пределах своего избирательного округа.
Однако, как отмечают в правительстве, закон прямо не указывает, распространяется это право на штатных помощников или помощников на общественных началах. Поэтому Минфин предложил исключить двоякое толкование и изменить пункт «в» статьи 39 закона «О статусе…» так, чтобы право на бесплатный проезд не касалось помощников на общественных началах. Законопроект был поддержан Минюстом и Счетной палатой. Замечаний, по сведениям «Ъ», не возникло и у государственно-правового управления президента РФ. Управление президента по внутренней политике (УВП) не стало выносить свой вердикт по этой инициативе. По сведениям «Ъ», глава УВП Андрей Ярин, указав на «роль помощников члена СФ, депутата Госдумы, работающих на общественных началах» в обеспечении работы парламентариев, предложил решить вопрос самому Федеральному собранию.
Негативное заключение в Белый дом направил Институт законодательства и сравнительного правоведения (ИЗСП), отметивший, что деятельность помощников депутатов «неразрывно связана с деятельностью самого депутата». Помощники организовывают встречи, ездят в госорганы за необходимыми депутату материалами, выполняют другие срочные поручения, говорится в заключении завотделом конституционного права ИЗСП Александра Постникова: «Это предопределяет необходимость предоставления помощнику ряда гарантий и льгот, характерных для самого депутата».
Глава думского комитета по регламенту единоросс Ольга Савастьянова сказала «Ъ», что готова поддержать инициативу правительства по ограничению льгот. «Считаю, что льготы и преференции нужно ограничивать не только у помощников депутатов, — заявила она. — Их вообще должно быть как можно меньше у кого бы то ни было, особенно с точки зрения расходования бюджета». Для более опытных депутатов такое предложение оказалось сюрпризом. Глава думского комитета по делам общественных объединений Ярослав Нилов (ЛДПР) прокомментировал «Ъ»: «Для меня появление такой инициативы — новость. Помощники уже давно, наверное, около десяти лет, не имеют право пользоваться никакими льготами. По удостоверению не купишь билет на электричку. Давать льготы нужно пенсионерам и матерям-одиночкам, а если их получают депутатские помощники — это антисоциально».
Лада Шамардина
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