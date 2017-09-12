Согласия от Владимира Путина ждут в ноябре

В АП подтверждают его выдвижение на пост президента в два этапа

По сведениям «Ъ», стратегия президентской кампании, разрабатываемая в политическом блоке Кремля, почти готова. В администрации президента (АП) «Ъ» подтвердили, что выдвижение в президенты Владимира Путина планируется провести в два этапа. Причем первый этап, на котором глава государства публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, намечен на ноябрь, до этого планируется провести сразу несколько мероприятий с участием Владимира Путина.

Два источника, близкие к АП, рассказали «Ъ», что на прошлой неделе на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля обсуждалась стратегия президентской кампании. «Многое спланировали», — утверждает собеседник. Источник в АП подтвердил «Ъ», что процедура выдвижения Владимира Путина на пост президента пройдет в два этапа.

Согласно планам Кремля, первый этап запланирован на ноябрь: глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник «Ъ». По его словам, формат события должен чем-то напоминать «прямую линию президента»: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Осенью президент может стать участником целой череды внутриполитических мероприятий. Так, 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Подготовку к этой дате начал еще прежний политический блок АП под руководством нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина . Памятник жертвам был заказан скульптору Георгию Франгуляну , местом его установки определен проспект Сахарова. Летом господин Володин сообщил «Ъ», что ездил к господину Франгуляну посмотреть на памятник и собирается еще раз вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым . Спикер Госдумы отмечал, что для него это важный проект, у него есть родственники, которые пострадали от репрессий. Политический блок под руководством первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко продолжил контроль над подготовкой к 30 октября. В окружении господина Кириенко подчеркнули, что открытие памятника жертвам политических репрессий работает на консолидацию общества и будет проведено на самом высоком уровне.

На эти цели должны поработать форум «Сообщество», который традиционно организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2–3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября). Новый созыв Общественной палаты (ОП) намерен обсудить волонтерство, гражданский активизм, поддержку НКО при помощи президентских грантов. Работу с гражданским обществом в своей публичной лекции для молодежи в июле Сергей Кириенко называл «драйвером» развития страны. В ОП «Ъ» сказали, что ждут участия президента в форуме. При этом день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора о присоединении Крыма — 18 марта.

«Это события инерционные, в их восприятии нет новизны. Они заведомо понятны организаторам, аппарату и самому президенту, но у большой России такого отклика не вызовут, потому что эти темы не являются близкими для большинства россиян, до которых они могут дотянуться руками. Не думаю, что вокруг них можно организовать консолидацию, тем более что на все эти события даже у заинтересованных граждан нет единого взгляда», — полагает политолог Сергей Маркелов

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой. Согласно закону «О выборах президента», назначение выборов должно состояться с 7 по 17 декабря, и не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, пройдет регистрация инициативной группы в ЦИКе. Сам Владимир Путин, отвечая в начале сентября на вопрос, почему он до сих пор не говорит о своем выдвижении на новый срок, пояснил, что после того, как объявляют предвыборную кампанию, все «сразу же перестают работать».

По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии «Единая Россия» , но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба. «Дело не в антирейтинге партии, он не оказывает на федеральных президентских выборах негативного влияния на фигуру президента. Это скорее зависит от политических раскладов — кто и в каком качестве будет допущен до участия в избирательной кампании президента», — полагает политолог Константин Калачев

Ирина Нагорных