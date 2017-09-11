Жителей ветхих домов освободят от выплат за капремонт

Госдуме рассмотрят инициативу единоросса о снятии с жителей ветхого жилья наряду с аварийным взносов за капремонт.

«Взносы на капремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — сказано в положениях законопроекта.

Палкин считает, что инициатива поможет устранить несправедливость, возникающую, при признании многоэтажки ветхой, при том, что в ближайшей перспективе она станет аварийной.