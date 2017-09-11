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Жителей ветхих домов освободят от выплат за капремонт
В Госдуме рассмотрят инициативу единоросса о снятии с жителей ветхого жилья наряду с аварийным взносов за капремонт.
Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Андрей Палкин предложил законопроект о снятии с жителей аварийных и ветхих домов платы за капитальный ремонт жилищного фонда, сообщает РИА Новости. Автор документа подчеркнул, что в отличает от ветхого жилья в аварийном жить нельзя.
«Взносы на капремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», — сказано в положениях законопроекта.
Палкин считает, что инициатива поможет устранить несправедливость, возникающую, при признании многоэтажки ветхой, при том, что в ближайшей перспективе она станет аварийной.
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