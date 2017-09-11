Рябков пригрозил американским дипмиссиям ответом



Москва в ближайшее время примет ответные меры по отношению к США в связи с «враждебными действиями» американской администрации. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Его слова передаёт РИА Новости

«Некоторые шаги в отношении наших диппредставительств и консульских учреждений были предприняты таким образом, что нам вообще не оставили, по сути, времени на реакцию. Соответственно, мы не будем затягивать с точки зрения наших мер подобного рода», — заявил Рябков.





31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ в МИД РФ заявили о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны».

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США было сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура была возобновлена с 1 сентября только в Москве.