Москва уведомила Вашингтон об условиях для дипломатов



Части американских дипломатов в России могут запретить выезжать за пределы определённой зоны вокруг диппредставительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Для российских дипломатов младшего и среднего звена в США установлен радиус свободного перемещения в 40 километров от диппредставительства. Возможность свободного перемещения в США имеют дипломаты уровня советника и выше. Такие же нормы распространяются и на американских дипломатов, работающих в России, однако количественно их больше, что не соответствует принципу паритета. Кроме того, американским дипломатам могут ограничить число пунктов въезда в Россию, так как у американских работников дипмиссии таких пунктов сейчас больше, чем у россиян в США. Третьим пунктом ограничений может стать лишение американской дипмиссии в Москве парковочных мест, так как российские диппредставительства в США такими парковками не оборудованы.





31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ в МИД РФ заявили о сокращении числа сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны».

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США было сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура была возобновлена с 1 сентября только в Москве.