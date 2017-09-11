Российский МИД выразил протест США

«С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей», — заявили в ведомстве.





11 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков провёл переговоры с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном . Встреча состоялась в Хельсинки. Представитель ведомства назвал обыски, устроенные 2 сентября правоохранительным органами США в диппредставительствах России в Сан-Франциско и Вашингтоне, «грубейшим нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях».



31 августа американские власти потребовали Россию к 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ Москва планирует сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США вступили с Россией в «горячую фазу дипломатической войны».

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США было сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура была возобновлена с 1 сентября только в Москве.