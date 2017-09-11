Лавров пригрозил США новым сокращением количества дипломатов



Москва в ближайшее время сократит число американских сотрудников дипмиссии в России. С таким заявлением выступил российский министр иностранных дел Сергей Лавров . Выступление дипломата опубликовано в аккаунте ведомства в Facebook.

«Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом», — заявил Лавров.





Своё заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Аммане, столице Иордании. Соответствующее требование Москва выдвинет Вашингтону в связи с требованием американских властей закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. Кроме того, власти США потребовали закрыть по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вероятно, количество сотрудников дипмиссии США в России будет сокращено на 155 человек. Именно такую цифру ранее называл российский президент Владимир Путин

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США было сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура была возобновлена с 1 сентября только в Москве.

