Россия и США стремятся к равенству без братства



«Ъ» выяснил, каким может быть следующий виток дипломатического противостояния



Власти РФ приведут к полному паритету условия, в которых работают загранучреждения России в США и США в России. Об этом заявил вчера глава российского МИДа Сергей Лавров . «Ъ» узнал от дипломатических источников в Москве, какими преимуществами американские дипломаты пользуются в РФ (по сравнению с российскими дипломатами в США) и чего, соответственно, они могут лишиться в ближайшее время.

Вчера на пресс-конференции по итогам визита в Иорданию (см. материал на стр. 8) Сергей Лавров дал понять, что «дипломатическая война» между РФ и США не закончена. «Мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с паритетом», — заявил он, после чего углубился в историю конфликта.





Напомним, 31 августа Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такое решение объяснялось необходимостью соблюдения принципа паритета — в США было четыре российских генконсульства, а в РФ американских — всего три. А до этого о паритете говорила российская сторона: в июле МИД РФ распорядился сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории страны в 2,5 раза, до 455 человек (именно столько людей работает в российских диппредставительствах в США). Это было сделано к 1 сентября.



Между тем, как ранее уточнял президент РФ Владимир Путин и вчера подтвердил Сергей Лавров, паритет был восстановлен не полностью. «Мы включили в общую цифру, в этот потолок (455 дипломатов. — „Ъ“), всех, кто работает в представительстве России при ООН (это 155 человек. — «Ъ»), что, сами понимаете, не касается двухсторонних отношений», — заявил российский министр, добавив: «Соединенные Штаты этот добрый жест „прикарманили“».

При этом он заверил, что именно Вашингтон «взял паритет в качестве критерия», фактически вынудив тем самым Россию действовать соответственно.



По словам дипломатических собеседников «Ъ» в Москве, сокращения числа американских дипломатов на 155 человек исключать нельзя, но при этом сейчас прорабатывается еще несколько возможных вариантов.



Во-первых, речь может идти об уменьшении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Ограничения на точки въезда в страну и выезда из нее для дипломатов между Россией и США существуют уже давно. Список пунктов, через которые сотрудник внешнеполитического ведомства может въезжать и выезжать, как правило, приводится в его визе или вносится в паспорт при помощи отдельной печати. Если он хочет попасть в страну или покинуть ее через иной пункт, ему надо запрашивать местные власти о разрешении. Среди точек, через которые российские дипломаты могут въезжать в США и покидать их, значатся: Вашингтон, Нью-Йорк, Майами и Чикаго, а также несколько автомобильных пунктов. На территорию РФ американские дипломаты могут попадать через Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и еще несколько населенных пунктов. «Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас», — пояснил один из собеседников «Ъ», отметив: при этом Россия может добавить еще два пункта — в Севастополе и Симферополе. Правда, американских дипломатов эти варианты вряд ли устроят — их официальные лица в Крым не ездят.



Во-вторых, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств. Сейчас для российских дипломатов младшего и среднего звена, работающих на территории США, установлен радиус свободного перемещения в 25 миль (40 км). При этом американцы в свое время наделили правом беспрепятственного передвижения всех дипломатов из РФ уровня советника и выше. Такие же правила действуют и для американских дипломатов старшего звена в РФ. Однако последних количественно получилось больше — и это, как считают в Москве, не соответствует принципу паритета.



Наконец, в-третьих, американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест, которые сейчас есть по периметру зданий. В США таких парковок, выделенных специально под автомобили российских дипломатов, нет.





Напомним, что власти РФ не раз говорили: они лишь отвечают на недружественные шаги со стороны Вашингтона и сами не стремятся раскручивать спираль эскалации в двусторонних отношениях. Так, на прошлой неделе заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заверил: Россия не будет разрушать никакие каналы связи с США, в том числе формат его периодических встреч с заместителем госсекретаря Томасом Шенноном . Новые переговоры состоялись вчера в Хельсинки. На них господин Рябков, в частности, поднял вопрос о российской дипсобственности в США. Итоговое заявление МИД РФ при этом было жестким: в ведомстве вновь обвинили американские власти в «грубейшем нарушении Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях», обратили внимание на «другие неприемлемые акции Вашингтона», а также призвали «прекратить разрушать двусторонние отношения и подрывать международное право». «Проблемы накопились не по нашей вине», — резюмировали в МИДе.

МГУ

«Любой диалог важен для отношений. Но последствия встреч Рябкова с Шенноном я обсуждать не берусь. На американской стороне сейчас по-прежнему чехарда и неопределенность. Неясно, кто что там может решать. Даже не все заместители госсекретаря приступили к работе», — заявил «Ъ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев . Кроме того, по словам эксперта, в США «все упирается в антироссийскую кампанию» — так что какие-либо касающиеся отношений с Москвой решения будут приниматься администрацией Дональда Трампа «с оглядкой на Конгресс и общественное мнение, требующее решительных действий и жаждущее крови».

Юрий Рогулев считает, что новые меры со стороны МИД РФ — если они в итоге будут приняты — нужно будет воспринимать как «ответ на американские действия». «Не думаю, что это был выбор России. Она поставлена в условия, при которых вообще не отвечать Вашингтону нельзя, а отвечать половинчато смысла нет», — говорит эксперт. Между тем, по его мнению, принятие перечисленных дипломатическими собеседниками «Ъ» мер не слишком сильно отразится на двусторонних отношениях — в частности, потому, что ранее в ходе кризиса заметно снизилось число различных мероприятий в российских городах, проведение которых требовало бы присутствия американских дипломатов и, соответственно, их передвижения по РФ. «Но, конечно, в любом случае все это создает негативную атмосферу — а ведь для российско-американских отношений сейчас именно атмосфера играет очень большую роль», — резюмирует Юрий Рогулев.

