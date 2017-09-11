В Кремле готовят новые отставки губернаторов

В Кремле готовится отставка десяти губернаторов. Замена глав регионов связана с результатами выборов 10 сентября, сообщает РБК.





По итогам выборов 10 сентября в семи регионах победили новые губернаторы, назначенные зимой и весной. Речь идет о главах Пермского края, Новгородской, Рязанской областей, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. В Кремле их победу расценили как поддержку населением курса на обновление губернаторского корпуса. Источники в Кремле заявили РБК , что итоги выборов говорят о высоких ожиданиях избирателей от «новичков», ставку на которых сделал президент Владимир Путин



Близкий к администрации президента источник заявил изданию, что Кремль поддержит курс на обновление губернаторского корпуса. Этой осенью ожидается отставка глав 10 регионов. Каких именно, собеседники РБК не сообщили.

Издание также отмечает, что Кремль не ставил задачу обеспечить высокую явку на выборах. В итоге показатели явки оказались в пределах средней нормы.



Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.