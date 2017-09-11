Яшин объявил о победе на выборах в Москве

Лидер оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин и шесть его соратников лидируют на выборах собрания депутатов Красносельского района Москвы. Об этом заявил сам политик в Twitter.

Эту информацию Яшин подтвердил ТАСС . «И мы получили возможность избрать своего председателя», — добавил он.

Мосизбирком пока не подтвердил эту информацию.

В воскресенье председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на горячую линию в ходе муниципальных выборов в Москве поступило свыше 500 жалоб — это самый высокий показатель по России.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы муниципальных депутатов прошли в 125 районах столицы. На более чем 1,5 тысячи мандатов свыше 7,5 тысячи кандидатов. Либеральная оппозиция заявляла о выдвижении более тысячи своих представителей.