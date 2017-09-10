Захарова назвала трусом постпреда Украины

Ельченко недавно заявил, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился в лучшую сторону и стал спокойнее, в частности, по отношению к Украине. Он также отметил, что в стиле нового постпреда России нет «наглости и неприкрытой злости» , свойственной Виталию Чуркину.

«Украинский постпред при ООН нападать горазд на мёртвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», — сказала Захарова в интервью РБК.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке приступа 20 февраля этого года — за день до своего 65-летия.