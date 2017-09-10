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Захарова назвала трусом постпреда Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла трусом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко из-за его высказываний о бывшем постпреде РФ при ООН Виталии Чуркине, сообщает РБК.
Ельченко недавно заявил, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился в лучшую сторону и стал спокойнее, в частности, по отношению к Украине. Он также отметил, что в стиле нового постпреда России нет «наглости и неприкрытой злости», свойственной Виталию Чуркину.
«Украинский постпред при ООН нападать горазд на мёртвых. В лицо Чуркину он такого сказать не смел, трусил», — сказала Захарова в интервью РБК.
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке приступа 20 февраля этого года — за день до своего 65-летия.
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