Фото страниц паспорта Путина выложили в Сеть



Фотография паспорта президента России Владимира Путина опубликована на сайте главы государства. Изображение в числе прочих иллюстрирует сообщение пресс-службы Кремля о том, что президент проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

На фото виден паспорт Путина, который держит в руках работник участковой избирательной комиссии. Фотография имеет не самое высокое качество, поэтому нельзя разобрать Данные паспорта на фотографии разобрать нельзя, но видно, что необходимые поля заполнены, в документ вклеена черно-белая фотография.

kremlin.ru



