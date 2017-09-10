Пресс-служба Кремля показала паспорт Путина

На фото паспорт Путина в руках работника участковой избирательной комиссии.

Данные владельца на фотографии плохо различимы, но видно, что все необходимые данные заполнены, имеется черно-белая фотография.

Российский лидер предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, после чего получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования.