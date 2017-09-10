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Пресс-служба Кремля показала паспорт Путина
Пресс-служба Кремля сопроводила сообщение о проголосовавшем на муниципальных выборах президенте России Владимире Путине фотографией, где глава государства предъявляет паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии.
На фото паспорт Путина в руках работника участковой избирательной комиссии.
Данные владельца на фотографии плохо различимы, но видно, что все необходимые данные заполнены, имеется черно-белая фотография.
В воскресенье Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве на участке номер 2151, находящемся в здании Академии наук в Гагаринском районе столицы, сообщает ТАСС. Здесь он голосовал и в прошлом году — во время выборов депутатов Госдумы 7-го созыва.
Российский лидер предъявил паспорт сотрудникам участковой избирательной комиссии, после чего получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования.
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