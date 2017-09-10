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МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением выборов в Крыму. Об этом заявила официальный представитель украинского ведомства Марьяна Беца.
«Выражаем решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму», — написала Беца в Twitter.
Она отметила, что Россия «грубо нарушает» международное право и законы Украины.
На полуострове в воскресенье, 10 сентября, проходят выборы губернатора Севастополя, а также довыборы в крымский парламент и ряд муниципалитетов.
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