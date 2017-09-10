"Сравнения недопустимы". В Крыму ответили Меркель

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что говоря о принадлежности Крыма, неправильно проводить параллель с историей объединения Германии, сообщает RT.

Ране канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя вопрос о принадлежности Крыма, объяснила свое отношение к этому вопросу на примере собственной страны, вспомнив историю объединения Германии. «Если я слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом "Германия поделена, тут ничего не изменить"», — заявила Меркель.

В Крыму считают, что речь идет о событиях, которые нельзя сравнивать. «Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад», — сказал Ганжара. Он также напомнил, что в 1954 году решением первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Крым, до этого находящийся в составе России, был присоединён к Украинской ССР.

«Германия воссоединилась, так как это было объективной исторической ситуацией. То же самое касается и воссоединения Крыма с Россией — это восстановление исторической справедливости», — заметил депутат.